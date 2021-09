Daniil Medvedev feiert US-Open-Sieg gegen Djokovic mit FIFA-Jubel

Die Liebe zur Konsole begleitet Medvedev schon lange, mit 14 nahm er laut Laola1 einst an einer russischen Meisterschaft teil. „Ich war sogar sehr gut, bis ich so 17, 18 Jahre alt war, meinte er bei Spox: „Dann habe ich angefangen, meine Tenniskarriere etwas professioneller anzugehen und mehr Turniere zu spielen. Aber davor war ich auf dem gleichen Level unterwegs wie die besten FIFA-Spieler in Russland.“