US Open: Oskar Otte im Achtelfinale nach Sieg gegen Andreas Seppi

Otte bekommt es nun mit Ilja Iwaschka (Belarus) oder Matteo Berrettini (Italien/Nr. 6) zu tun. Auch Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) hat in der Nightsession am Samstag noch die Chance in die Runde der letzten 16 zu stürmen. Ein deutsches Männer-Trio im Achtelfinale eines Majorturniers gab es zuletzt in Wimbledon 1997 mit Boris Becker, Nicolas Kiefer und Michael Stich.