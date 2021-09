US Open: Peter Gojowczyk erstmals im Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers

Peter Gojowczyk steht erstmals im Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Der 32 Jahre alte Qualifikant aus München schaffte bei den US Open am Freitag mit einem 3:6, 6:3, 6:1, 6:4-Sieg gegen den Schweizer Henri Laaksonen den überraschenden Sprung in die Runde der letzten 16. (Täglich ausgewählte Partien der US Open im LIVETICKER)