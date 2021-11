Australian Open: Kyrgios sorgt mit Aufruf zur Absage für Wirbel

„Ich denke nicht, dass die Australian Open stattfinden sollten, schon allein wegen der Menschen in Melbourne - man muss eine Botschaft senden. Wie lange ging der Lockdown dort? 275 Tage oder so?“, sagte der 26-Jährige am Dienstag in seinem Podcast No Boundaries (Keine Grenzen). (Kalender der ATP-Saison 2021)