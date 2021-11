Boris Becker als TV-Film: Diese Stars spielen die tragenden Rollen

Als Boris Becker wird Bruno Alexander zu sehen sein, der 22 Jahre alte Schauspieler, der als Kinderdarsteller des Max Paulsen in der ARD-Serie „Die Pfefferkörner“ bekannt geworden war. In diesem Jahr bekam er den „New Faces Award“ für seine Rolle als Michi in der Amazon-Serie „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“.