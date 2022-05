French Open: Naomi Osaka wird nach Aus wohl Wimbledon absagen

Die viermalige Grand-Slam-Siegerin, die im vergangenen Jahr mit ihrem Rückzug nach der ersten Runde für großes Aufsehen gesorgt hatte, verlor gegen die US-Amerikanerin Amanda Anisimova, an der sie schon bei den Australian Open gescheitert war, am Montag 5:7, 4:6. Die französische Hauptstadt bleibt ein schwieriges Pflaster für Osaka, die sich insgesamt auf den Plätzen in Europa nicht so wohlzufühlen scheint. (SERVICE: Ausgewählte Spiele der French Open im SPORT1-Liveticker)