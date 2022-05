French Open: Zverev locker in die zweite Runde von Roland Garros in Paris

Vorbei ist das Turnier dagegen schon für Daniel Altmaier, Tatjana Maria und Jule Niemeier nach dem Auftakttag, an dem weiter auch über die Streichung der Weltranglistenpunkte für Wimbledon diskutiert wurde. Am Montagnachmittag (ab 16.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) greift auch Angelique Kerber nach ihrem Turniersieg in Straßburg ein, es geht gegen die Polin Magdalena Frech. Mit der für sie „besten Vorbereitung auf Roland Garros“ will die 34-Jährige mit „viel Selbstvertrauen“ ihren Negativlauf nach drei Erstrundenniederlagen in Paris beenden.