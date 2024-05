Eishockey-WM: Slowakei - Deutschland heute im TV, Livestream & Ticker

Am Freitag fällt der Startschuss für die Eishockey-Weltmeisterschaft 2024. Die deutsche Mannschaft startet in der Gruppe B direkt zum Auftakt am 10. Mai gegen die Slowakei in das Turnier in Tschechien. Anstoß gegen eines der Top-Teams der WM in der Arena in Ostrava ist bereits um 16.20 Uhr.