Dritter Coronafall in Wimbledon: Auch Bautista Agut positiv

Am Donnerstag hat sich auch Roberto Bautista Agut wegen eines positiven Tests aus dem prestigeträchtigen Tennisturnier zurückgezogen, das teilte der an Position 17 gesetzte Spanier via Twitter mit. „Glücklicherweise sind die Symptome nicht sehr ernst, aber ich denke, es ist die beste Entscheidung“, schrieb Bautista Agut.