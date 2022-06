Novak Djokovic bei US Open wegen Impf-Weigerung offenbar nicht am Start

„Es stimmt, Stand heute darf ich unter diesen Umständen nicht in die Staaten einreisen. Mir ist das bewusst“, sagte Djokovic und ergänzte: „Ich kann einfach nur abwarten und schauen. Mir würde es gefallen, in die Vereinigten Staaten zu reisen, aber so wie es gerade aussieht, ist das nicht möglich. Da ist nicht mehr viel, was ich noch tun kann. Es liegt wirklich an der US-Regierung, eine Entscheidung zu fällen, ob sie ungeimpfte Menschen in das Land lassen oder nicht.“(Kalender der ATP-Saison 2022)