Otte über seinen steilen Aufstieg: "Habe jahrelang gewartet"

Vom Qualifikanten zur deutschen Nummer eins und in die Setzliste von Wimbledon: Der Kölner Oscar Otte raste in den vergangenen zwölf Monaten durch die Tenniswelt. Schwindelig wird ihm dabei aber nicht. "Zu schnell geht es mir nicht. Ich habe jahrelang gewartet, in dieser Situation zu sein", sagte der 28-Jährige vor seinem Auftaktmatch im All England Club am Montag.