Tennis, French Open: Mutter von Holger Rune verlässt nach Zoff mit ihrem Sohn das Stadion

Nach dem Match erklärte der 19-Jährige, in Zukunft seine Emotionen besser in den Griff bekommen zu wollen. Er bestritt allerdings, seine Mutter aus der Arena geschickt zu haben. „Ich habe meiner Mutter nicht gesagt, dass sie das Stadion verlassen soll. Das war nicht der Grund“, sagte er dem TV-Sender Discovery Plus.