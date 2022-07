Wimbledon: Halep im Viertelfinale - Williams-Bezwingerin Tan raus

Tomljanovic warf die Französin Alize Cornet, die zuvor die Siegesserie der Weltranglistenersten Iga Swiatek (Polen) beendet hatte, mit 4:6, 6:4, 6:3 aus dem Turnier und zog zum zweiten Mal in Folge in die Runde der letzten acht Spielerinnen ein. Rybakina gibt nach dem 7:5, 6:3 gegen Petra Martic (Kroatien) ihr Viertelfinaldebüt in Wimbledon.