Rafael Nadal: Heikle offene Fragen um seine rätselhaften Verletzungsprobleme

„Mich überrascht nach wie vor, dass er nicht angibt, was in den Spritzen drin ist“, sagt Sörgel zu SPORT1: „Wenn es etwas ist, was auf der WADA-Liste steht, er es aber für seinen angeblich kranken Fuß braucht, dann muss er ja eine TUE haben, eine Ausnahmegenehmigung. Da wird die Diagnose geprüft. Dann kann er das doch sagen. Es ist dann doch kein Medikament, das ein schlechtes Licht auf ihn wirft.“