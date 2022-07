Wimbledon: Nick Kyrgios muss vor Gericht, weil er seine Ex-Freundin attackiert haben soll

Die Polizei des Australian Capital Territory (ACT) bestätigte den Vorfall am Dienstag: „Die Polizei des ACT kann bestätigen, dass sich ein 27-jähriger Mann aus Watson am 2. August vor dem ACT-Gericht wegen eines Vorfalls im Dezember 2021 wegen gemeiner Körperverletzung verantworten muss“, so ein Sprecher.