Vor US-Turnieren: Raducanu trainiert mit Tursunow

US-Open-Siegerin Emma Raducanu wird sich wohl mit Dmitri Tursunow auf ihre Titelverteidigung in New York vorbereiten. Laut der Daily Mail ist der Russe vorerst der neue Trainer an der Seite der 19-Jährigen, die im vergangenen Jahr sensationell im "Big Apple" triumphierte. Zunächst soll Tursunow Raducanu kommende Woche beim WTA-Turnier in Washington DC begleiten.