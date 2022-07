Wimbledon 1992: Andre Agassi flirtete am Abend des großen Siegs schon mit Steffi Graf

Nach drei verlorenen Grand-Slam-Endspielen in zwei Jahren (1990 in Paris gegen Andres Gomez und bei den US Open gegen Sampras, 1991 nochmal in Roland Garros gegen Courier) haftet Agassi der Ruf des ewigen Zweiten an, dem im entscheidenden Moment die Nerven versagen. Doch diesmal kommt es anders.