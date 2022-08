60,1 Millionen Dollar: Rekordpreisgeld bei den US Open

Wer Ende August bei den US Open antritt, darf sich über das nächste Rekordhoch des ausgeschütteten Preisgelds freuen. In diesem Jahr werden insgesamt 60,1 Millionen Dollar an die Tennisprofis ausgeschüttet, im Vorjahr waren es 57,5 Dollar. Wie der US-Tennisverband am Donnerstag mitteilte, erhalten die Einzel-Sieger 2,6 Millionen Dollar (rund 2,58 Millionen Euro), vor allem profitieren jedoch Spieler in den frühen Runden von der Erhöhung.