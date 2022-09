Halbfinaleinzug perfekt: Swiatek weiter auf Titelkurs

New York (SID) - Iga Swiatek marschiert mit großen Schritten ihrem zweiten Grand-Slam-Titel in diesem Jahr entgegen. Die 21 Jahre alte Polin setzte sich in ihrem Viertelfinal-Match bei den US Open 6:3, 7:6 (7:4) gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula durch und steht zum ersten Mal in New York im Halbfinale.