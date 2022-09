Niemeier besiegt Zheng und trifft auf Swiatek

New York (SID) - Jule Niemeier setzt bei den US Open immer mehr zu einem Höhenflug an. Die 23 Jahre alte Dortmunderin schaffte bei ihrer ersten Hauptfeld-Teilnahme in New York auf Anhieb den Sprung ins Achtelfinale. Niemeier setzte sich mit einem 6:4, 7:6 (7:5)-Erfolg gegen die 19 Jahre alte Chinesin Zheng Qinwen durch und steht nun vor einer Herkulesaufgabe.