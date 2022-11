Jana Novotna: Das traurige Ende einer tragischen Wimbledon-Heldin

Ihren größten, späten Triumph im Einzel feierte die am 2. Oktober 1968 in Brünn geborene Novotna 1998 in Wimbledon, wo sie ihren ersten und einzigen Grand-Slam-Titel im Einzel gewann. Zuvor war Novotna jahrelang immer wieder knapp am großen Wurf vorbeigeschrammt: 1991 bei den Australian Open gegen Monica Seles, 1993 und 1997 in London gegen Steffi Graf und Martina Hingis.