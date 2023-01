Australian Open: Tsitsipas macht Final-Traum wahr - kommt es zum Endspiel-Hammer?

Stefanos Tsitsipas steht zum zweiten Mal in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Finale.

Der 24 Jahre alte Grieche setzte sich am Freitag in Melbourne mit 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3 in seinem Halbfinale gegen den Russen Karen Chatschanow durch. Bereits 2021 bei den French Open hatte Tsitsipas um seinen ersten Major-Triumph gespielt, im Endspiel aber in fünf Sätzen gegen Novak Djokovic verloren.