Schiedsrichter des Bayern-Halbfinals: Vermeintliches Skandal-Video sorgt für Wirbel

Dieses Kabinenvideo mit Schiedsrichter Szymon Marciniak macht den Wirbel noch größer: Nachdem der polnische Unparteiische beim Champions-League-Halbfinale zwischen dem FC Bayern und Real Madrid eine unrühmliche Rolle gespielt hatte, sorgt seit Donnerstag ein kurzer Clip mit einem pikant anmutenden Detail in den sozialen Medien für Aufregung.

Dieser Marciniak-Clip sorgt für Riesen-Wirbel

Das Video, um das es geht, zeigt Marciniak, der Bayern mit einem verführten Abseitspfiff beim möglichen 2:2 in der Nachspielzeit benachteiligte, lachend und gestikulierend mit Referee-Kollegen in einer Umkleidekabine. Das entscheidende Detail, über welches sich viele Fans auf X empörten: Im Clip ist auf einem Tisch am Rande des Bildes ein Kulturbeutel mit dem Logo von Real Madrid zu sehen - als vermeintlicher Beweis, dass Marciniak mit Real im Bunde ist.