Becker: "Werden von Satz zu Satz besseren Zverev sehen"

Der Ausnahmekönner würde mit seinem 22. Grand-Slam-Titel zu Major-Rekordsieger Rafael Nadal aufschließen. "Die Erwartungshaltung ist hoch", so Becker. Zudem sei Djokovic wegen seiner Probleme am Oberschenkel "wahrscheinlich nicht ganz bei 100 Prozent". Nadal sieht Becker in der Favoritenliste direkt hinter Djokovic: "Er ist ein unglaublicher Wettkämpfer, und hätte er keine Chance, würde er nicht spielen."