Medwedew über Wiederzulassung in Wimbledon "sehr glücklich"

Stellvertretend für ihre Landsleute haben Daniil Medwedew und Karen Chatschanow die Zulassung russischer und belarussischer Tennisspieler und -spielerinnen beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon begrüßt. "Ich bin sehr glücklich darüber und freue mich auf die Chance, dort zu spielen", sagte Medwedew am Rande des ATP-Masters in Miami. Wimbledon sei "ein Turnier, das ich liebe".