Tennis, French Open: Becker glaubt an Struff in Paris - "Kann für Sensationen sorgen"

Der dreimalige Wimbledonsieger Boris Becker traut der neuen deutschen Nummer eins Jan-Lennard Struff auch bei den French Open einiges zu. Wenn das Wetter mitspiele, sei Struff „ein unangenehmer Gegner. Wenn es warm ist, sind die Sandplätze hart, und er kann offensiv agieren“, sagte Eurosport -Experte Becker in einer Medienrunde vor Roland Garros (ab 28. Mai): „Dann kann er auch in Paris für Sensationen sorgen.“

Struff war beim ATP-Masters in Madrid vor zwei Wochen überraschend als Qualifikant ins Finale eingezogen und dort nur knapp am jetzigen Weltranglistenersten Carlos Alcaraz aus Spanien gescheitert. "Ich war natürlich aus dem Häuschen", sagte Becker und lobte die Entwicklung des 33 Jahre alten Warsteiners: "Er ist erwachsen geworden, steht zu sich selbst und spielt auch so Tennis."