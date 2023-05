French Open: Altmaier erster Deutscher in Runde zwei

Erstes deutsches Erfolgserlebnis in Roland Garros: Nach dem Aus von Jule Niemeier, Oscar Otte und Tatjana Maria hat Daniel Altmaier zum zweiten Mal in seiner Karriere die zweite Runde der French Open erreicht. Gegen den Schweizer Marc-Andrea Hüsler siegte der 24-Jährige souverän mit 6:3, 6:4, 6:4.

Bereits 2020 hatte der 24-Jährige in Paris für Furore gesorgt, als er unter anderem durch einen Sieg über Davis-Cup-Kollege Jan-Lennard Struff bis ins Achtelfinale marschiert war. Diesmal zeigte er von Beginn an eine konzentrierte Leistung und ließ seinem Schweizer Kontrahenten keine Chance. In der zweiten Runde könnte der an Position acht gesetzte Italiener Jannik Sinner warten.