John McEnroe: "Zverev hat alles verloren"

Alles verändert habe die schwere Knöchelverletzung, die sich Zverev im vergangenen Jahr bei den French Open zugezogen hatte. "Damals", sagte McEnroe, "schien er drauf und dran, Nadal in Roland Garros zu bezwingen". Nach seinem Comeback sucht Zverev bislang vergeblich den Anschluss an die Elite. Dabei habe es so ausgesehen, als schlage er die richtige Richtung ein, meinte McEnroe: "Aber er hat es nicht geschafft, den nächsten Schritt zu tun und große Spiele zu gewinnen."

Zverev bestreitet sein Auftaktspiel in Paris gegen Lloyd Harris aus Südafrika am Montag oder Dienstag. Der 26-Jährige reist mit einer Enttäuschung im Gepäck an. Am Freitag unterlag er im Halbfinale des ATP-Turniers in Genf dem Chilenen Nicolas Jarry. Immerhin ist Zverev ab Montag wieder die deutsche Nummer eins. Diesen Status hatte er zuletzt an den formstarken Jan-Lennard Struff (Warstein) verloren.