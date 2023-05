Auslosung zu French Open: Zverev, Niemeier und Maria gefordert

Auf Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev wartet in der ersten Runde der French Open in Paris eine machbare Aufgabe.

Der auf Position 22 gesetzte Hamburger, der seiner Topform aktuell hinterherläuft, trifft beim Grand Slam (ab Sonntag) auf den Weltranglisten-306. Lloyd Harris aus Südafrika. Deutschlands Nummer eins Jan-Lennard Struff (Nr. 21) sowie die deutschen Frauen hatten bei der Auslosung in Roland Garros am Donnerstag weniger Glück.

Struff (33), der sich unter anderem durch seinen sensationellen Finaleinzug beim ATP-Masters in Madrid ins Feld der gesetzten Spieler gekämpft hatte, steht gegen Jiri Lehecka vor einer kniffligen, aber lösbaren Herausforderung. Der 21 Jahre alte Tscheche liegt in der Weltrangliste auf Rang 40, zeigte sich zuletzt jedoch eher formschwach.

Niemeier und Maria mit schwierigen Aufgaben

Zverevs erste wirklich schwere Herausforderung könnte in Runde drei im Amerikaner Frances Tiafoe (Nr. 12) warten. Den Topfavoriten Carlos Alcaraz (Spanien), der in Runde eins auf einen Qualifikanten trifft, und Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic aus Serbien würde Zverev aber bis zum Finale aus dem Weg gehen. US-Open-Gewinner Alcaraz und Djokovic, der um seinen 23. Grand-Slam-Titel kämpft und zum Auftakt gegen Aleksandar Kovacevic (USA) ran muss, könnten dagegen bereits im Halbfinale aufeinandertreffen.

Rom-Viertelfinalist Yannick Hanfmann kämpft am Freitag in der entscheidenden Runde der Qualifikation ebenso wie Dominik Koepfer noch um einen Platz in der ersten Runde. - Die Erstrundenbegegnungen mit deutscher Beteiligung in der Übersicht: