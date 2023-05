Switolina mit erstem „Mama-Sieg“ in Paris - Bencic scheitert

Elina Switolina hat bei ihrem ersten Grand-Slam-Auftritt nach der Geburt ihrer Tochter Skai gleich ein Ausrufezeichen gesetzt: Die 28 Jahre alte Ukrainerin schaltete in ihrem Erstrundenmatch am Montag die Vorjahres-Halbfinalistin Martina Trevisan aus Italien glatt mit 6:2, 6:2 aus.

"Ich habe wirklich gut gespielt, und es fühlt sich besonders an", sagte Switolina: "Unser Baby ist halb französisch und halb ukrainisch und spielt hier vielleicht irgendwann auch mal Tennis."

Am Samstag hatte sie über den Finalsieg in Straßburg gegen Anna Blinkowa gejubelt - und nun auch über den Auftakterfolg in der französischen Hauptstadt.