23. Grand-Slam-Titel! Djokovic schreibt mit French-Open-Sieg Tennis-Geschichte - Nadal gratuliert

Der Serbe feierte in Paris seinen 23. Grand-Slam-Titel und ist damit alleiniger Rekordhalter bei den Herren. Er lässt Rafael Nadal mit 22 Titeln hinter sich.

Der „Djoker“ setzte sich im Finale von Roland Garros in drei Sätzen (7:6 (7:1), 6:3, 7:5) gegen Casper Ruud aus Norwegen durch, der Alexander Zverev im Halbfinale besiegt hatte.

„Es ist kein Zufall, dass ich meinen 23. Titel hier gewonnen habe. Ich bin sehr stolz, dass ich es auf diesem Court geschafft habe“, sagte Djokovic und ergänzte: „Ich bin mehr als glücklich, dass ich 23 Titel in meinem Leben gewinnen konnte. Es ist ein unglaubliches Gefühl.“

Nadal gratuliert Djokovic zu Rekord-Titel

Es war Djokovics dritter Triumph bei dem Sandplatz- Grand-Slam in der französischen Hauptstadt.

„Herzlichen Glückwunsch zu dieser großartigen Leistung“, twitterte Nadal: „23 ist eine Zahl, an die nur zu denken vor ein paar Jahren noch unmöglich schien, und du hast es geschafft. Genieß es mit deiner Familie und dem Team!“

Paris feiert Djokovic

Nach dem Sieg gegen Ruud fiel der 36-Jähriger an der Grundlinie in die rote Asche. Direkt nach dem Handshake mit seinem Gegner ging er mit Tränen in den Augen auf die Tribüne und herzte seine Liebsten.