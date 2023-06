French Open: Final-Traum geplatzt! Alexander Zverev gegen Casper Ruud chancenlos

Zverev spielte in seinem dritten Halbfinale in Paris in Folge von Beginn an zu fehleranfällig, spielte insgesamt 37 Fehler ohne Not. Sein Gegner aus Norwegen machte dagegen kaum einen Fehler und nutzte seine Breakchancen eiskalt aus. Im dritten Satz leistete ein frustrierter Zverev kaum mehr Gegenwehr und kassierte mit dem 0:6 die absolute Höchststrafe.