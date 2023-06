"Danke Dir Schatzi": Djokovic mit kurioser Antwort an Boris Becker

Novak Djokovic hat sich in den sozialen Medien bei Boris Becker bedankt, nachdem der 55-jährige Deutsche seinem ehemaligen Schützling zum geschichtsträchtigen Grand Slam-Sieg auf Instagram gratuliert hat.

Zwischen 2013 und 2016 trainierte die deutsche Tennislegende den 36-Jährigen. Die gemeinsame Zusammenarbeit verlief äußerst erfolgreich. Mit Becker an seiner Seite gewann Djokovic sechs Grand-Slam-Titel.

In dieser Zeit entstand auch der Spitzname „Schatzi“. Djokovic nannte seinen Trainer damals ständig so.

2020 meinte der Serbe bereits in Miami auf die Frage, was momentan sein Lieblingswort sei: „Es ist das deutsche Wort ,Schatzilein‘. So nenne ich meinen Coach Boris.“