Ivanisevic über Djokovic: "Wer weiß, wo das endet?"

Goran Ivanisevic hat es als Trainer von Novak Djokovic manchmal schwer. "Er ist kein einfacher Kerl - vor allem, wenn etwas nicht so läuft, wie er will. Er hält einen immer unter Stress", sagte der ehemalige Wimbledon-Sieger über seinen serbischen Schützling, der sich am Sonntag mit seinem 23. Titel zum alleinigen Grand-Slam-Rekordsieger aufgeschwungen hatte. Im Finale der French Open schlug Djokovic den Norweger Casper Ruud 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.