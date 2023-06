Farce bei French Open? Spielerin trifft Ballmädchen am Kopf - Disqualifikation!

Der Grund: Kato hatte nach einem Ballwechsel einen überflüssigen Ball aus dem Feld geschlagen und dabei ein Ballmädchen unabsichtlich am Kopf erwischt. Das Mädchen rang anschließend mit den Tränen und hatte sichtliche körperliche Probleme, bevor es vom Court geführt wurde.

Gegnerinnen bearbeiten Schiedsrichter

Allerdings: Auch das Gegner-Doppel schien nicht ganz unschuldig an der Disqualifikation zu sein. Wie der renommierte Tennis-Journalist Simon Chambers berichtete, sei das Duo Kato/Sutjiadi vom Stuhlschiedsrichter zunächst nur verwarnt worden.

Für ihn seien deshalb auch keine Erinnerungen an Novak Djokovic wach geworden: Der serbische Superstar hatte im Jahr 2020 bei den US Open eine Linienrichterin mit einem Ball am Hals getroffen und war anschließend disqualifiziert worden. Ein ähnliches Schicksal erlebte jetzt das Duo Kato/Sutjiadi.