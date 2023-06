French Open: Djokovic und Alcaraz weiter - Aus für Rublew

Gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina musste Djokovic lange kämpfen, siegte am Ende aber dennoch glatt mit 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:2. Alcaraz schlug in der Night Session den Kanadier Denis Shapovalov 6:1, 6:4, 6:2.

Der Serbe peilt in Roland Garros damit weiter den dritten Titel nach 2016 und 2021 an und will in Abwesenheit seines Dauerrivalen Rafael Nadal mit 23 Grand-Slam-Erfolgen zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen. Alcaraz, der im Achtelfinale auf den Italiener Lorenzo Musetti trifft, kämpft um den zweiten großen Titel nach den US Open 2022.