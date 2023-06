Jabeur komplettiert Viertelfinal-Sammlung bei Grand Slams

Die Tunesierin Ons Jabeur hat ihre Viertelfinal-Sammlung bei Grand Slams komplettiert: Die 28-Jährige steht nach einem 6:3, 6:1-Erfolg gegen die US-Amerikanerin Bernarda Pera erstmals in der Runde der letzten Acht bei den French Open. Zuvor war sie auch schon in Melbourne so weit gekommen, in Wimbledon und New York reichte es im vergangenen Jahr sogar für zwei Finalteilnahmen.