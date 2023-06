Schlechte Nachricht für Zverev bei den French Open

Dritte Spätschicht in Folge: Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev muss auch bei seinem Achtelfinalduell mit dem Bulgaren Grigor Dimitrov am Montag (nicht vor 20.15 Uhr im LIVETICKER) in der Night Session der French Open aufschlagen. Die Veranstalter nahmen sich Zverevs Worte nach dessen Drittrundenmatch in der Nacht auf Sonntag offenbar nicht zu Herzen.