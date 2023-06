Zverev-Kritik nach wichtigem Sieg bei French Open: "Nicht mehr gesund"

Alexander Zverev hinterfragt Night Sessions bei French Open

„Wenn wir fünf Sätze spielen, kann das auch bis zwei Uhr morgens gehen“, sagte Zverev bei der Pressekonferenz nach dem Spiel: „Das ist irgendwo dann nicht mehr so gesund für den Spieler, der das Match gewinnt und dann am nächsten Tag wie jetzt auch wieder spielen muss.“

Achtelfinale gegen Altmaier-Bezwinger Dimitrow am Montag

Zverevs nächster Gegner ist am Montag der Bulgare Grigor Dimitrow, der am Samstag Daniel Altmaier aus dem Turnier warf. „Dimitrow ist ein Wahnsinnsspieler. Er spielt vielleicht das beste Tennis, was er je gespielt hat auf Sand“, schwärmte Zverev, gab sich vor dem Duell mit dem Weltranglisten-29. aber optimistisch: „Ich freue mich, in der zweiten Woche hier zu sein und hoffentlich wird es noch weit für mich gehen.“