French Open: Ruud im Viertelfinale - erneut gegen Rune?

Der 24 Jahre alte Norweger Ruud schlug den Chilenen Nicolas Jarry am Montag 7:6 (7:3), 7:5, 7:5. Der Däne Rune nimmt es in seinem Achtelfinale mit dem Argentinier Francisco Cerundolo auf.

2022 war es während des Aufeinandertreffens zwischen Ruud und Rune in der Runde der letzten Acht hoch hergegangen. Ruud, der in vier Sätzen gewann, rüffelte anschließend seinen jungen Kollegen. "Wenn du auf einer großen Bühne stehst, ist es vielleicht an der Zeit, ein bisschen erwachsen zu werden", sagte er damals.