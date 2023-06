Tennis-Schock kurz vor Wimbledon: Muss die Nummer 1 den Titel abschreiben?

Iga Swiatek: „Muss auf mich aufpassen“

In Wimbledon immer wieder im Pech

Nun droht Swiatek stattdessen eine Fortsetzung ihrer Pechsträhne in Bezug auf die All-England Championships, dem einzigen Grand-Slam-Turnier, das sie bisher noch nicht prägen konnte: Während sie überall sonst mindestens einen Halbfinal-Einzug in der Bilanz stehen hat, kam sie in Wimbledon bislang nie über das Achtelfinale hinaus.

Vergangenes Jahr war Swiatek zwischen ihren Triumphen in Paris und bei den US Open in New York bereits in der dritten Runde an Alize Cornet (Frankreich) gescheitert, nach zuvor turnierübergreifend 37 gewonnenen Matches in Folge.