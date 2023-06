Zverev will nach Halbfinaleinzug mehr

"Ich habe eine neue Chance erhalten und hoffe, dass ich sie nutzen kann", sagte Zverev, der nach seiner schweren Verletzung im Vorjahr überraschend zum dritten Mal in Folge im Semifinale in Roland Garros steht. Dort trifft er am Freitag auf den Vorjahresfinalisten Casper Ruud aus Norwegen.