Wimbledon-Sieg! Die Sport-Welt verneigt sich vor Alcaraz

Carlos Alcaraz ist der neue König von Wimbledon.

Nach seinem faszinierenden Endspiel-Triumph auf dem Heiligen Rasen von London, durch den der Spanier die Regentschaft von Novak Djkovic beendete, verneigen sich die Sport-Welt, Tennis-Kollegen wie unter anderem Rafael Nadal („Genieß den Moment, Champion!“) sowie Medien vor der furiosen Leistung des Ausnahme-Tennisspielers.

Auch sein Kontrahent Djokovic zieht den Hut - der erst 20 Jahre alte Alcaraz selbst ist fassungslos.

SPORT1 fasst Stimmen, Reaktionen und Pressestimmen zusammen.

Carlos Alcaraz (Wimbledon-Sieger 2023): „Es ist ein Traum, der für mich wahr wird. Auch wenn ich verloren hätte, hätte ich stolz auf mich sein können. Für mich ist das unglaublich, als 20 Jahre alter Junge gegen diese Legende zu gewinnen. Ich bin wirklich sehr stolz. Novak, du hast mich sehr inspiriert. Ich war ein kleiner Junge und habe dir zugeschaut.“

Novak Djokovic (unterlegener Wimbledon-Finalist): „Nun kriege ich mit dir also auch noch Ärger auf Gras. Das ist schwer zu schlucken. (...) Ich habe gegen einen besseren Spieler verloren. Es ist der beste Spieler der Welt, er hat alles für eine lange Karriere auf allen Belägen. Ich hoffe, wir spielen auch bei den US Open gegeneinander, es ist gut, wenn sich die Nummer eins und die Nummer zwei in einem fast fünfstündigen Thriller duellieren.“

SPANIEN:

Marca: „Carlos Alcaraz besiegt den unschlagbaren Djokovic und gewinnt die Wimbledon-Krone als ‚Big One‘ des Tennis. Der 20-Jährige aus Murcia, der 20 Jahre und 72 Tage alt ist, ist nach Becker und Borg der drittjüngste Spieler, der das Turnier in der Open Era gewonnen hat.“

As: „Alcaraz gewinnt Wimbledon. Der Spanier holt einen Rückstand auf und gewinnt sein zweites Grand-Slam-Turnier, bleibt die Nummer eins der Weltrangliste und beendet Djokovics zehnjährige Unbesiegbarkeit auf dem Centre Court.“

Rafael Nadal (spanischer Tennis-Superstar): „Du hast uns heute eine große Freude bereitet, und sicherlich hat auch unser Pionier im spanischen Tennis, Manolo Santana (verstorben 2021, Anm. d. Red.), gejubelt, wo immer er sich aufhielt, wie in Wimbledon, wo du heute dabei warst. Eine herzliche Umarmung und genieß den Moment, Champion!“

Real Madrid (spanischer Fußball-Rekordmeister): „Herzlichen Glückwunsch zu deinem brillanten Sieg in Wimbledon, lieber Carlos Alcaraz. Und herzlichen Glückwunsch, dass du weiterhin die Nummer eins der Tennisweltrangliste bist. Du bist eine Quelle des Stolzes für den spanischen Sport und für alle Madridistas.“

Pau Gasol (Basketball-Ikone): „Was für eine beeindruckende Art, sich in Wimbledon zu krönen! Herzlichen Glückwunsch!“

Nick Kyrgios (australischer Tennisstar und Wimbledon-Finalist 2022): „Es ist lange her, dass ich das letzte Mal ein Tennismatch in voller Länge geschaut habe. Danke Novak und Carlos für diese unglaubliche Leistung. Glückwunsch an euch beide.“

SERBIEN:

Blic: „Novaks Traum von einem Kalender-Slam ist ausgeträumt, ebenso wie seine Dominanz in London: Alcaraz besiegte Djokovic auf die härteste Art und Weise und gewann Wimbledon.“

Danas: „Nach fünf Sätzen und ebenso vielen Stunden Drama überreichte Djokovic Alcaraz die Wimbledon-Krone. Novak Djokovic und Carlos Alcaraz lieferten sich ein Match historischen Ausmaßes.“

ENGLAND:

The Times: „Alcaraz entthront Djokovic nach pulsierendem Fünf-Satz-Krimi. Der 20-jährige Spanier zeigte eine beeindruckende Demonstration von Talent und Kampfgeist.“

Daily Mail: „Carlos Alcaraz gewinnt Wimbledon! Der erst 20 Jahre alte spanische Weltranglistenerste besiegt Novak Djokovic in einem fast fünfstündigen Epos auf dem Centre Court, obwohl er den ersten Satz mit 1:6 verliert.“