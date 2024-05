"Trainingseuropameister": Hummels reagiert auf EM-Aus

Nach seiner Nicht-Nominierung den Kopf in den Sand stecken? Von wegen! BVB-Innenverteidiger Mats Hummels nimmt sein EM-Aus mit Humor. Auf Instagram postete der 35-Jährige am Freitagabend einen Beitrag, in dem er sich selbst zum „Trainingseuropameister“ ernannte.

Zu sehen sind fünf Videos vom BVB-Training - mit Hummels in Topform, allerdings nicht nur in seiner eigentlichen Verteidiger-Rolle. Stattdessen sieht man in den fünf kurzen Videos den Torjäger und Vorlagengeber, der in Hummels schlummert. Volleys, Außenrist-Pässe, Chip-Bälle und eiskalte Abschlüsse, das hat der etatmäßige Verteidiger eben auch im Repertoire.

Hummels ist eben nicht nur in den Spielen, sondern auch im Training in Topform. In beiden Halbfinal-Partien der Champions League gegen Paris St. Germain um Stürmerstar Kylian Mbappé hatte Hummels auf ganzer Linie überzeugt und auch in der Liga gute Auftritte geliefert, doch am Ende half das alles nicht: Julian Nagelsmann verzichtete auf die Nominierung des Weltmeisters von 2014.

Nagelsmann hatte auf der PK ebenfalls betont, dass er Spieler brauche, die im Training Vollgas geben. Möglicherweise nahm Hummels diese Aussagen zum Anlass, ausgerechnet mit einem Trainingsvideo zu reagieren.

Goretzka reagierte ebenfalls: „Lach doch mal!“

Auch Bayerns Leon Goretzka bekam kein Ticket für die EM. Nachdem am Montag die Nominierung seines jungen Mittelfeldkollegen Aleksandar Pavlovic veröffentlicht wurde, wurde der 29-Jährige ebenfalls auf Instagram aktiv. Sein Post zeigte Goretzka entspannt auf der heimischen Couch, wo er auch das Turnier verfolgen dürfte. Dazu schrieb Goretzka die Zeile: "Lach doch mal!"

In der Innenverteidigung sind nun Antonio Rüdiger (Real Madrid), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Waldemar Anton (VfB Stuttgart), Robin Koch (Eintracht Frankfurt) und Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) nominiert. Goretzka kam nicht an Pavlovic, Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Pascal Groß (Brighton and Hove Albion) und DFB-Rückkehrer Toni Kroos (Real Madrid) vorbei.

