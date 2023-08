Alexander Zverev tauscht die Person aus, die ihm "so nah wie kein anderer" war

Alexander Zverev hat im Vorfeld der US Open Änderungen in seinem Betreuerteam vorgenommen.

Zverev: „Nach sieben Jahren brauchte ich einen Wechsel“

Hugo Gravil, der Zverev zuvor betreute, unterstützt bereits den kanadischen Spieler Félix Auger-Aliassime während der US Open. Christoph Seiler hingegen hat Erfahrung im Rehabilitationszentrum, in dem Zverev nach seiner Verletzung bei den French Open 2022 behandelt wurde.

Tobias Kamke, 37 Jahre alt und ehemaliger Tennisprofi, sprang im Frühjahr ein, als Ledowskich aufgrund von Visumproblemen nicht reisen konnte. Was Zverev zu schätzen wusste: „Wir sind Tobi alle unfassbar dankbar. Am Ende des letzten Jahres beendete er seine eigene Karriere. Es ist nicht einfach, wieder ständig zu reisen. Daher wurde vereinbart, dass er aushilft, solange Mischa nicht reisen kann.“

Seit seiner Trennung von seinem früheren Trainer Sergi Bruguera im Mai wird Alexander Zverev in New York wieder von seinem Vater, Alexander Zverev Sr., trainiert. Sein Auftaktspiel bei den US Open findet am Dienstag um 17:00 Uhr statt, wo er gegen den australischen Spieler Aleksandar Vukic antreten wird.