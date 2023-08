US Open: Djokovic im Eiltempo weiter - auch Tsitspas in Runde zwei

Der Serbe peilt in New York seinen 24. Majorsieg an. Im vergangenen Jahr war der 36-Jährige in Flushing Meadows nicht am Start, weil er aufgrund seiner fehlenden Corona-Impfung nicht in die USA einreisen durfte. In diesem Jahr gewann er bereits die Australian Open in Melbourne und die French Open in Paris, in Wimbledon unterlag er erst im Endspiel Alcaraz.