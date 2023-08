Tennis: Eklat um Eugenie Bouchard bei den US Open

Dayana Jastremska besiegte am Donnerstag Eugenie Bouchard in der Qualifikationsrunde der US Open . Die Ukrainerin, die aktuell auf Platz 111 der Weltrangliste steht, siegte mit 6:1, 4:6, 6:4 über die vor allem für ihre große Social-Media-Popularität bekannte Kanadierin.

US Open: Bouchard hatte Jastremska „Doperin“ genannt

Ende April 2023 hatte Bouchard, aktuell auf Weltranglistenplatz 216, mit einem Tweet nach ihrem Sieg über Jastremska für Wirbel gesorgt. Sie schrieb in dem Post zu einem Bild vom Turnier in Madrid: „Hat was, in Madrid gegen Doperinnen zu spielen...“ Damit spielte sie auf die Dopingsperre an, die die 23-jährige Jastremska im November 2020 erhalten hatte.