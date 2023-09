Wie einst Ikone Jimmy Connors: Tennis-Oldie mit US-Open-Meilenstein

Stan Wawrinka als ältester Profi seit 32 Jahren in die dritte Runde der US Open eingezogen.

Der 38 Jahre alte Schweizer, der 2016 in New York triumphieren konnte, gewann sein Zweitrundenduell gegen den Argentinier Tomas Etcheverry mit 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:3, 6:2.

US Open: Wawrinka auf den Spuren von Jimmy Connors

Älter als Wawrinka bei einem Zweitrunden-Erfolg war in Flushing Meadows zuletzt Jimmy Connors im Jahr 1991 gewesen. Die Legende schrieb damals Geschichte, indem sie ihrer großen Karriere ein spätes Highlight hinzufügte.

Mit 39 drang Connors - von Losglück begünstigt - als ältester Spieler der Historie bis ins Halbfinale vor, wo dann gegen Landsmann Jim Courier Schluss war, im Finale unterlegen gegen Stefan Edberg.

Wawrinka wird es nun aber schwer haben, Connors‘ Spuren weiter zu folgen: Nächster Gegner ist der italienische Jungstar Jannik Sinner.

Jimmy Connors (l., mit Vitas Gerulatis) wurde 1991 der älteste Halbfinalist der US Open

Carlos Alcaraz ohne Mühe

Carlos Alcaraz hat auf seinem Weg zur Titelverteidigung derweil die nächste Hürde ohne große Probleme genommen. Der Spanier siegte am Donnerstagabend (Ortszeit) im Arthur Ashe Stadium 6:3, 6:1, 7:6 (7:4) gegen den Südafrikaner Lloyd Harris und zog zum dritten Mal in Folge in die dritte Runde ein.

Im Kampf um das Achtelfinale trifft der 20 Jahre alte Wimbledon-Sieger nun auf den an Position 26 gesetzten Briten Daniel Evans, ein Duell mit Alexander Zverev oder Sinner könnte im Viertelfinale warten.

"Ich bin mental stark geblieben, es ist sehr gut, in den ersten Runden in drei Sätzen zu gewinnen. Das ist sehr wichtig für mich", sagte Alcaraz, der nach den US Open Platz eins in der Weltrangliste an Novak Djokovic verlieren wird.