US Open 2023: "Eines Tages wird ein Spieler sterben" - Wirbel um Medvedev-Aussage

Medvedev gewinnt Hitzeschlacht

Ex-Profi Alex Corretja bezeichnete die Hitze und Luftfeuchtigkeit in New York bei X (vormals Twitter) als „unmenschlich“. „Das Match zwischen Medvedev und Rublev ist eine FOLTER!“, schrieb der zweimalige French-Open-Finalist.

In diesem Jahr war Rublew bereits in Melbourne und Wimbledon in der Runde der letzten Acht ausgeschieden. Medvedev, Turniersieger von 2021, steht dagegen nach Wimbledon in seinem zweiten Major-Halbfinale in diesem Jahr.