Sabalenka zieht problemlos ins Halbfinale ein

Es war eine Machtdemonstration!

Die künftige Weltranglistenerste Aryna Sabalenka zieht bei den US Open locker ins Halbfinale ein. Die 25-Jährige aus Belarus ließ bei ihrem 6:1, 6:4-Viertelfinalerfolg am Mittwoch gegen die Chinesin Zheng Qinwen keinen Zweifel an der Siegerin.

"Ich habe heute definitiv großartiges Tennis gespielt", sagte Sabalenka: "Ich habe dieses Jahr noch einiges in New York zu tun und werde erst nach den US Open darüber nachdenken, die Nummer 1 zu werden."

Sabalenka wird die neue Nummer 1

Sabalenka, die im Frühjahr in Melbourne ihren ersten Major-Titel feierte und danach auch in Paris und Wimbledon das Halbfinale erreichte, trifft nun in der Vorschlussrunde noch ohne Satzverlust auf Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova aus Tschechien oder die US-Amerikanerin Madison Keys. Sie löst nach dem Turnier in New York die Polin Iga Swiatek ab, die 75 Wochen lang an der Spitze der Weltrangliste stand. Swiatek war im Achtelfinale gescheitert.

Sabalenka wahrte mit ihrem Erfolg gegen Zheng ihre beeindruckende Viertelfinalbilanz bei Grand Slams. Alle sieben Auftritte in der Runde der letzten Acht bestritt sie erfolgreich. Zheng verpasste es, als dritte Chinesin nach Peng Shuai (2014) und Li Na (2013) in New York ins Halbfinale einzuziehen.